Драке (Скорнякова) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1874
Сын: Драке Владимир Людвигович
Отец ребёнка: Драке Людвиг Людвигович
Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
25.06.1877
Сын: Драке Александр Людвигович
Отец ребёнка: Драке Людвиг Людвигович
Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1879
Отец ребёнка: Драке Людвиг Людвигович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно