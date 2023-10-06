Драке (Скорнякова) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драке (Скорнякова) Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1874

Сын: Драке Владимир Людвигович

Отец ребёнка: Драке Людвиг Людвигович

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
25.06.1877

Сын: Драке Александр Людвигович

Отец ребёнка: Драке Людвиг Людвигович

Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1879

Сын: Драке Виктор Людвигович

Отец ребёнка: Драке Людвиг Людвигович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Драке Людвиг Людвигович

Смерть
Неизвестно
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