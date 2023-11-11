Емельянова (Тарасова) Павла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Тарасова) Павла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Анфилопий

Рождение ребёнка
07.12.1917

Дочь: Мальцева (Емельянова) Екатерина

Отец ребёнка: Емельянов Анфилопий

Рождение ребёнка
18.11.1921

Дочь: Коротеева (Емельянова) Анфиза (Феоктиста)

Отец ребёнка: Емельянов Анфилопий

Рождение ребёнка
1923

Сын: Емельянов Артемий

Отец ребёнка: Емельянов Анфилопий

Рождение ребёнка
1925

Сын: Емельянов Иван

Отец ребёнка: Емельянов Анфилопий

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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