Емельянова (Тарасова) Павла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельянов Анфилопий
Рождение ребёнка
07.12.1917
Дочь: Мальцева (Емельянова) Екатерина
Отец ребёнка: Емельянов Анфилопий
Рождение ребёнка
18.11.1921
Дочь: Коротеева (Емельянова) Анфиза (Феоктиста)
Отец ребёнка: Емельянов Анфилопий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Емельянов Артемий
Отец ребёнка: Емельянов Анфилопий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Емельянов Иван
Отец ребёнка: Емельянов Анфилопий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно