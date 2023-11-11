Мальцева (Емельянова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Емельянова) Екатерина

Место рождения

Сврдловская обл тугулымский р-н, д.Юшково

Дата рождения

07.12.1917

Дата смерти

20.09.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1917

Отец: Емельянов Анфилопий

Мать: Емельянова Павла

Сврдловская обл тугулымский р-н, д.Юшково
Рождение ребёнка
02.10.1945

Сын: Мальцев Вениамин

Отец ребёнка: Мальцев Виктор

Рождение ребёнка
04.04.1948

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Мальцев Виктор

Рождение ребёнка
22.02.1951

Сын: Мальцев Виталий

Отец ребёнка: Мальцев Виктор

Сврдловская обл Тугулым
Рождение ребёнка
09.05.1953

Сын: Мальцев Геннадий

Отец ребёнка: Мальцев Виктор

Рождение ребёнка
25.03.1958

Сын: Мальцев Алексей

Отец ребёнка: Мальцев Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Виктор

Смерть
20.09.1993
с.Тугулым Свердловской обл.
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