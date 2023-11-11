Мальцева (Емельянова) Екатерина
Место рожденияСврдловская обл тугулымский р-н, д.Юшково
Дата рождения07.12.1917
Дата смерти20.09.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1917
Отец: Емельянов Анфилопий
Мать: Емельянова Павла
Сврдловская обл тугулымский р-н, д.Юшково
Рождение ребёнка
02.10.1945
Сын: Мальцев Вениамин
Отец ребёнка: Мальцев Виктор
Рождение ребёнка
04.04.1948
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Мальцев Виктор
Рождение ребёнка
22.02.1951
Сын: Мальцев Виталий
Отец ребёнка: Мальцев Виктор
Сврдловская обл Тугулым
Рождение ребёнка
09.05.1953
Сын: Мальцев Геннадий
Отец ребёнка: Мальцев Виктор
Рождение ребёнка
25.03.1958
Сын: Мальцев Алексей
Отец ребёнка: Мальцев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мальцев Виктор
Смерть
20.09.1993
с.Тугулым Свердловской обл.