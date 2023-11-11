Коротеева (Емельянова) Анфиза (Феоктиста)
Место рожденияРоссия, Свердловская область, Тугулымский р-н, деревня Юшково
Дата рождения18.11.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1921
Отец: Емельянов Анфилопий
Бракосочетание
1942
Работа или профессия
1942
котролёр
Рождение ребёнка
09.12.1943
Сын: Коротеев Михаил
Отец ребёнка: Коротеев (Koroteyev) Петр Иванович (Petr Ivanovich)
Рождение ребёнка
25.07.1945
Сын: Коротеев Александр
Отец ребёнка: Коротеев (Koroteyev) Петр Иванович (Petr Ivanovich)
Рождение ребёнка
27.09.1950
Дочь: Прядько (Коротеева) Татьяна
Отец ребёнка: Коротеев (Koroteyev) Петр Иванович (Petr Ivanovich)
Смерть
Неизвестно