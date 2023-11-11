Коротеева (Емельянова) Анфиза (Феоктиста) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротеева (Емельянова) Анфиза (Феоктиста)

Место рождения

Россия, Свердловская область, Тугулымский р-н, деревня Юшково

Дата рождения

18.11.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1921

Отец: Емельянов Анфилопий

Мать: Емельянова (Тарасова) Павла

Бракосочетание
1942

Муж: Коротеев (Koroteyev) Петр Иванович (Petr Ivanovich)

Работа или профессия
1942
котролёр
Рождение ребёнка
09.12.1943

Сын: Коротеев Михаил

Отец ребёнка: Коротеев (Koroteyev) Петр Иванович (Petr Ivanovich)

Рождение ребёнка
25.07.1945

Сын: Коротеев Александр

Отец ребёнка: Коротеев (Koroteyev) Петр Иванович (Petr Ivanovich)

Рождение ребёнка
27.09.1950

Дочь: Прядько (Коротеева) Татьяна

Отец ребёнка: Коротеев (Koroteyev) Петр Иванович (Petr Ivanovich)

Смерть
Неизвестно

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