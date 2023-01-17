Скомарох Федосей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скомарох Федосей Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1899

Сын: Скомарох Еремей Федосеевич

Мать ребёнка: Скомарох Татьяна Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.05.1908

Сын: Скомарох Афанасий Федосеевич

Мать ребёнка: Скомарох Татьяна Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скомарох Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скомарох Павел Федосеевич

Мать ребёнка: Скомарох Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Федосеевна

Мать ребёнка: Скомарох Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скомарох Семён Федосеевич

Мать ребёнка: Скомарох Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скомарох Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Федосеевна

Мать ребёнка: Скомарох Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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