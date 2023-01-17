Скомарох Федосей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1899
Сын: Скомарох Еремей Федосеевич
Мать ребёнка: Скомарох Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
17.05.1908
Сын: Скомарох Афанасий Федосеевич
Мать ребёнка: Скомарох Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скомарох Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скомарох Павел Федосеевич
Мать ребёнка: Скомарох Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Федосеевна
Мать ребёнка: Скомарох Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скомарох Семён Федосеевич
Мать ребёнка: Скомарох Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Федосеевна
Мать ребёнка: Скомарох Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно