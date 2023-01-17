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Скомарох Афанасий Федосеевич

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

17.05.1908

Дата смерти

09.09.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1908

Отец: Скомарох Федосей Кузьмич

Мать: Скомарох Татьяна Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Скомарох Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Скомарох Анна Гурьяновна

Рождение ребёнка
02.02.1932

Дочь: Чеботько Зоя Афанасьевна

Мать ребёнка: Скомарох Анна Гурьяновна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скомарох Анна Гурьяновна

Смерть
09.09.1992
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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