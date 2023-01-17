Скомарох Афанасий Федосеевич
Место рождения
Дата рождения17.05.1908
Дата смерти09.09.1992
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1908
Рождение ребёнка
1928
Сын: Скомарох Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Скомарох Анна Гурьяновна
Рождение ребёнка
02.02.1932
Дочь: Чеботько Зоя Афанасьевна
Мать ребёнка: Скомарох Анна Гурьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скомарох Анна Гурьяновна
Смерть
09.09.1992