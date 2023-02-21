Скомарох Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкомарох Татьяна Ивановна

Скомарох Татьяна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1899

Сын: Скомарох Еремей Федосеевич

Отец ребёнка: Скомарох Федосей Кузьмич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.05.1908

Сын: Скомарох Афанасий Федосеевич

Отец ребёнка: Скомарох Федосей Кузьмич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Федосеевна

Отец ребёнка: Скомарох Федосей Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скомарох Федосей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скомарох Павел Федосеевич

Отец ребёнка: Скомарох Федосей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Федосеевна

Отец ребёнка: Скомарох Федосей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скомарох Федосей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скомарох Семён Федосеевич

Отец ребёнка: Скомарох Федосей Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close