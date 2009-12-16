Холодилов Виктор Дмитриевич
Место рожденияТаволги, Невьянского р-н, Свердловская обл
Дата рождения26.06.1926
Дата смерти16.12.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1926
Таволги, Невьянского р-н, Свердловская обл
Рождение ребёнка
16.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холодилова Мария Ивановна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.2009
Новосибирская область
Причина смерти: сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Пашинское кладбище