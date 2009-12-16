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Холодилов Виктор Дмитриевич

Место рождения

Таволги, Невьянского р-н, Свердловская обл

Дата рождения

26.06.1926

Дата смерти

16.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1926

Отец: Холодилов Дмитрий Андреевич

Мать: Холодилова Евдокия Ивановна

Таволги, Невьянского р-н, Свердловская обл
Рождение ребёнка
16.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холодилова Мария Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодилова Мария Ивановна

Смерть
16.12.2009
Новосибирская область
Причина смерти: сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Пашинское кладбище
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