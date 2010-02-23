Холодилова (Михайлова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодилова (Михайлова) Мария Ивановна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

22.11.1922

Дата смерти

23.02.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холодилов Виктор Дмитриевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодилов Виктор Дмитриевич

Смерть
23.02.2010
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: онкология
Похороны
Неизвестно
Пашинское кладбище
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