Холодилова (Михайлова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.11.1922
Дата смерти23.02.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1922
Рождение ребёнка
16.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Холодилов Виктор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.2010
Причина смерти: онкология
Похороны
Неизвестно
Пашинское кладбище