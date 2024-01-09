Холодилова (Свешникова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодилова (Свешникова) Евдокия Ивановна

Место рождения

г. Невьянск, Свердловская обл.

Дата рождения

17.08.1904

Дата смерти

03.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Невьянск, Свердловская обл.
Рождение ребёнка
26.06.1926

Сын: Холодилов Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Холодилов Дмитрий Андреевич

Таволги, Невьянского р-н, Свердловская обл
Рождение ребёнка
12.09.1929

Сын: Холодилов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Холодилов Дмитрий Андреевич

д. Быньги, Невьянский р-н, Свердловская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Холодилов Дмитрий Андреевич

д. Быньги, Невьянский р-н, Свердловская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодилов Владислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Холодилов Дмитрий Андреевич

Смерть
03.04.1980
Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Пашинское кладбище
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