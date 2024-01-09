Холодилова (Свешникова) Евдокия Ивановна
Место рожденияг. Невьянск, Свердловская обл.
Дата рождения17.08.1904
Дата смерти03.04.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.06.1926
Сын: Холодилов Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Холодилов Дмитрий Андреевич
Таволги, Невьянского р-н, Свердловская обл
Рождение ребёнка
12.09.1929
Сын: Холодилов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Холодилов Дмитрий Андреевич
д. Быньги, Невьянский р-н, Свердловская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Холодилов Дмитрий Андреевич
д. Быньги, Невьянский р-н, Свердловская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холодилов Владислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Холодилов Дмитрий Андреевич
Смерть
03.04.1980
Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Пашинское кладбище