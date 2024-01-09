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Холодилов Дмитрий Андреевич

Место рождения

д. Быньги, Невьянский р-н, Свердловская обл.

Дата рождения

16.06.1898

Дата смерти

03.08.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Быньги, Невьянский р-н, Свердловская обл.
Рождение ребёнка
26.06.1926

Сын: Холодилов Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Холодилова Евдокия Ивановна

Таволги, Невьянского р-н, Свердловская обл
Рождение ребёнка
12.09.1929

Сын: Холодилов Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Холодилова Евдокия Ивановна

д. Быньги, Невьянский р-н, Свердловская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Холодилова Евдокия Ивановна

д. Быньги, Невьянский р-н, Свердловская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодилов Владислав Дмитриевич

Мать ребёнка: Холодилова Евдокия Ивановна

Смерть
03.08.1973
Новосибирская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Пашинское кладбище
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