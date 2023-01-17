Федотов Иван Петрович
Место рожденияг. Ахтуба
Дата рождения09.09.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1908
Отец: Федотов Петр
Мать: Федотова Прасковья
г. Ахтуба
Образование
1938
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Казанский Химико-Технологический Институт (КХТИ), инженер химик-технолог
Рождение ребёнка
01.12.1941
Дочь: Рябина Лариса
Мать ребёнка: Федотова Анна Павловна
Рождение ребёнка
11.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федотова Анна Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Главный инженер
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно