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Федотов Иван Петрович

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Место рождения

г. Ахтуба

Дата рождения

09.09.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1908

Отец: Федотов Петр

Мать: Федотова Прасковья

г. Ахтуба
Образование
1938
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Казанский Химико-Технологический Институт (КХТИ), инженер химик-технолог
Рождение ребёнка
01.12.1941

Дочь: Рябина Лариса

Мать ребёнка: Федотова Анна Павловна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федотова Анна Павловна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Главный инженер
Смерть
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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