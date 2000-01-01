Федотова (Литвинова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литвинов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1908
Отец ребёнка: Федотов Петр
г. Ахтуба
Рождение ребёнка
18.04.1914
Дочь: Федотова Олимпиада
Отец ребёнка: Федотов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотов Михаил
Отец ребёнка: Федотов Петр
Смерть
Неизвестно
Царицин