Федотова (Литвинова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Литвинова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвинов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1908

Сын: Федотов Иван Петрович

Отец ребёнка: Федотов Петр

г. Ахтуба
Рождение ребёнка
18.04.1914

Дочь: Федотова Олимпиада

Отец ребёнка: Федотов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Михаил

Отец ребёнка: Федотов Петр

Смерть
Неизвестно
Царицин
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