Федотова (Кучина) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения22.02.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1914
Отец: Кучин Павел
Мать: Кучина Прасковья
Рождение ребёнка
08.05.1938
Дочь: Зотова Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.12.1941
Дочь: Рябина Лариса
Отец ребёнка: Федотов Иван Петрович
Рождение ребёнка
11.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федотов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Химический завод
Телефонистка
Работа или профессия
Неизвестно
Телефонистка, химический завод
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно