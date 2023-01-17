Федотова (Кучина) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Кучина) Анна Павловна

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Место рождения

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Дата рождения

22.02.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Не указан

Дети

1938 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1914

Отец: Кучин Павел

Мать: Кучина Прасковья

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.05.1938

Дочь: Зотова Галина

Отец ребёнка: не указан

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1941

Дочь: Рябина Лариса

Отец ребёнка: Федотов Иван Петрович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотов Иван Петрович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Химический завод
Телефонистка
Работа или профессия
Неизвестно
Телефонистка, химический завод
Смерть
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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