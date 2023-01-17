Рябина (Федотова) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябина (Федотова) Лариса

Рябина (Федотова) Лариса

avatar

Место рождения

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Дата рождения

01.12.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1941

Отец: Федотов Иван Петрович

Мать: Федотова Анна Павловна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.07.1961

Сын: Рябин Александр Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Образование
Неизвестно
Дзержинский филиал Горьковского политехнического института
Дзержинский филиал Горьковского политехнического института
Место жительства
Неизвестно
Дзержинск
Смерть
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close