Рябина (Федотова) Лариса
Место рождения
Дата рождения01.12.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1941
Отец: Федотов Иван Петрович
Мать: Федотова Анна Павловна
Рождение ребёнка
?.07.1961
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
Дзержинский филиал Горьковского политехнического института
Дзержинский филиал Горьковского политехнического института
Место жительства
Неизвестно
Дзержинск
Смерть
Неизвестно