Федотов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федотов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1908
Мать ребёнка: Федотова Прасковья
г. Ахтуба
Рождение ребёнка
18.04.1914
Дочь: Федотова Олимпиада
Мать ребёнка: Федотова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотов Михаил
Мать ребёнка: Федотова Прасковья
Смерть
Неизвестно