Белова-Лосева Антонина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1926
Дата смерти08.06.1960
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1926
Отец: Лосев Сергей Никитович
Мать: Александра Спиридоновна
Бракосочетание
Около ?.12.1947
Рождение ребёнка
15.06.1949
Дочь: Евдокимова Лариса Петровна
Отец ребёнка: Смурыгин Петр Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1952
Дочь: Молоканова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Смурыгин Петр Иванович
Смерть
08.06.1960