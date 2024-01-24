Белова-Лосева Антонина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова-Лосева Антонина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1926

Дата смерти

08.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1926

Отец: Лосев Сергей Никитович

Мать: Александра Спиридоновна

Бракосочетание
Около ?.12.1947

Муж: Смурыгин Петр Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1949

Дочь: Евдокимова Лариса Петровна

Отец ребёнка: Смурыгин Петр Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1952

Дочь: Молоканова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Смурыгин Петр Иванович

Смерть
08.06.1960
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