Молоканова (Смурыгина) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоканова (Смурыгина) Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1952

Дата смерти

02.12.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1952

Отец: Смурыгин Петр Иванович

Мать: Белова-Лосева Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
22.12.1973

Дочь: Фалевич Елена Николаевна

Отец ребёнка: Молоканов Николай Владимирович

Рождение ребёнка
29.09.1978

Сын: Молоканов Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Молоканов Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молоканов Николай Владимирович

Смерть
02.12.2022
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