Молоканова (Смурыгина) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1952
Дата смерти02.12.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1952
Рождение ребёнка
22.12.1973
Дочь: Фалевич Елена Николаевна
Отец ребёнка: Молоканов Николай Владимирович
Рождение ребёнка
29.09.1978
Сын: Молоканов Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Молоканов Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.2022