Смурыгин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1919
Дата смерти13.01.1985
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1919
Бракосочетание
Около ?.12.1947
Рождение ребёнка
15.06.1949
Дочь: Евдокимова Лариса Петровна
Мать ребёнка: Белова-Лосева Антонина Сергеевна
Рождение ребёнка
25.06.1952
Дочь: Молоканова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Белова-Лосева Антонина Сергеевна
Смерть
13.01.1985