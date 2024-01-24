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Смурыгин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1919

Дата смерти

13.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1919

Отец: Смурыгин Иван Андреевич

Мать: Смурыгина Прасковья Афанасьевна

Бракосочетание
Около ?.12.1947

Жена: Белова-Лосева Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
15.06.1949

Дочь: Евдокимова Лариса Петровна

Мать ребёнка: Белова-Лосева Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
25.06.1952

Дочь: Молоканова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Белова-Лосева Антонина Сергеевна

Смерть
13.01.1985
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