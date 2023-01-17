Василюк (Глинкина Манаева) Прасковья Антоновна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Глинкин Антон
Мать: Манаева Ксения Елисеевна
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Василюк Кузьма Карпович
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Василюк Кузьма Карпович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно