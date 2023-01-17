Василюк (Глинкина Манаева) Прасковья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василюк (Глинкина Манаева) Прасковья Антоновна

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Место рождения

Швивая Горка, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Глинкин Антон

Мать: Манаева Ксения Елисеевна

Швивая Горка, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Василюк Анатолий Кузьмич

Отец ребёнка: Василюк Кузьма Карпович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Василюк Валерий Кузьмич

Отец ребёнка: Василюк Кузьма Карпович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василюк Кузьма Карпович

Смерть
Неизвестно
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