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Василюк Валерий Кузьмич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1947

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Василюк Кузьма Карпович

Мать: Василюк Прасковья Антоновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1985
Москва, город федерального значения Москва
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