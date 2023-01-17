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Василюк Валерий Кузьмич
Василюк Валерий Кузьмич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1947
Дата смерти
1985
Пол
Мужской
Отец
Василюк Кузьма Карпович
1912 г.р.
Мать
Василюк (Глинкина Манаева) Прасковья Антоновна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Василюк Кузьма Карпович
Мать:
Василюк Прасковья Антоновна
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
1985
Москва
, город федерального значения Москва
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