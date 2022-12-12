Василюк Кузьма Карпович
Место рожденияШибица
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Шибица
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Василюк Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Василюк Прасковья Антоновна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно