Василюк Кузьма Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василюк Кузьма Карпович

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Место рождения

Шибица

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Шибица
Рождение ребёнка
1940

Сын: Василюк Анатолий Кузьмич

Мать ребёнка: Василюк Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Василюк Валерий Кузьмич

Мать ребёнка: Василюк Прасковья Антоновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василюк Прасковья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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