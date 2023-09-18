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Субботина Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1807 и 1808 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1823 и 1825

Муж: Субботин Михаил Дмитриевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Субботин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Субботин Михаил Дмитриевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Субботин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Субботин Михаил Дмитриевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Субботин Евлампий Михайлович

Отец ребёнка: Субботин Михаил Дмитриевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Подкленка, Шуйский район, Северный край
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