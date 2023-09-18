Субботина Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1823 и 1825
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Субботин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Субботин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Субботин Федор Михайлович
Отец ребёнка: Субботин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Субботин Евлампий Михайлович
Отец ребёнка: Субботин Михаил Дмитриевич
Смерть
После 1858