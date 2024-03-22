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Субботин Михаил Дмитриевич

Место рождения

Подкленка, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1807 и 1808

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1808

Отец: Субботин Дмитрий Алексеевич

Мать: Ирина Ивановна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1823 и 1825

Жена: Субботина Екатерина Васильевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Субботин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Субботина Екатерина Васильевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Субботин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Субботина Екатерина Васильевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Субботин Евлампий Михайлович

Мать ребёнка: Субботина Екатерина Васильевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Подкленка, Шуйский район, Северный край
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