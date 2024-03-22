Субботин Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1807 и 1808
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1808
Отец: Субботин Дмитрий Алексеевич
Мать: Ирина Ивановна
Бракосочетание
Между 1823 и 1825
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Субботин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Субботина Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Субботин Федор Михайлович
Мать ребёнка: Субботина Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Субботин Евлампий Михайлович
Мать ребёнка: Субботина Екатерина Васильевна
Смерть
После 1858