Субботин Евлампий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Евлампий Михайлович

Место рождения

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Субботин Михаил Дмитриевич

Мать: Субботина Екатерина Васильевна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Анна Евлампиевна

Мать ребёнка: Субботина Мария Михайловна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Субботин Иван Евлампиевич

Мать ребёнка: Субботина Мария Михайловна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Субботин Николай Евлампиевич

Мать ребёнка: Субботина Мария Михайловна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Субботин Арсений Евлампиевич

Мать ребёнка: Субботина Мария Михайловна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Кожевина Ольга Евлампиевна

Мать ребёнка: Субботина Мария Михайловна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Мария Михайловна

Смерть
После 1858
Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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