Субботин Евлампий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Анна Евлампиевна
Мать ребёнка: Субботина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Субботин Иван Евлампиевич
Мать ребёнка: Субботина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Субботин Николай Евлампиевич
Мать ребёнка: Субботина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Субботин Арсений Евлампиевич
Мать ребёнка: Субботина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Кожевина Ольга Евлампиевна
Мать ребёнка: Субботина Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858