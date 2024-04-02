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Чихачев Яков Алексеевич

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чихачев Алексей Ильин

Мать: Пелагея Самойлова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Астахова Наталия Яковлевна

Мать ребёнка: Федосия Петровна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.?.1904

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Федосия Петровна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Василий Петров Демин, девица Анна Алексеева Чихачева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосия Петровна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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