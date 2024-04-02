Чихачев Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чихачев Алексей Ильин
Мать: Пелагея Самойлова
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Астахова Наталия Яковлевна
Мать ребёнка: Федосия Петровна
Рождение ребёнка
28.?.1904
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Федосия Петровна
Восприемники Василий Петров Демин, девица Анна Алексеева Чихачева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосия Петровна
Смерть
Неизвестно