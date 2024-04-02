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Пелагея Самойлова

Место рождения

Бабурино, Крапивенский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабурино, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
11.01.1874

Муж: Чихачев Алексей Ильин

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
18 и 20 лет Поручители Федор Козьмин, Иван Архипов. По невесте Федор Васильев, Абрам Мартынов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чихачев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Чихачев Алексей Ильин

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чихачев Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Чихачев Алексей Ильин

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чихачев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Чихачев Алексей Ильин

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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