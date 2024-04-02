Пелагея Самойлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Бракосочетание
11.01.1874
18 и 20 лет Поручители Федор Козьмин, Иван Архипов. По невесте Федор Васильев, Абрам Мартынов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чихачев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Чихачев Алексей Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чихачев Алексей Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чихачев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Чихачев Алексей Ильин
Смерть
Неизвестно