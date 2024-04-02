Чихачев Алексей Ильин
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Илья Ефимов
Мать: Федосья Сидорова
Бракосочетание
11.01.1874
Жена: Пелагея Самойлова
18 и 20 лет Поручители Федор Козьмин, Иван Архипов. По невесте Федор Васильев, Абрам Мартынов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чихачев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Пелагея Самойлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелагея Самойлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чихачев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Пелагея Самойлова
Смерть
Неизвестно