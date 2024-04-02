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Чихачев Алексей Ильин

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Илья Ефимов

Мать: Федосья Сидорова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.01.1874

Жена: Пелагея Самойлова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
18 и 20 лет Поручители Федор Козьмин, Иван Архипов. По невесте Федор Васильев, Абрам Мартынов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чихачев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагея Самойлова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чихачев Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагея Самойлова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чихачев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагея Самойлова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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