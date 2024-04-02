Федосья Сидорова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марья Ильина
Отец ребёнка: Илья Ефимов
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Илья Ефимов
Рождение ребёнка
25.10.1863
Сын: Чихачев Савва Ильин
Отец ребёнка: Илья Ефимов
Восприемники Феодор Казьмин, Параскева Карпова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокея Ильина
Отец ребёнка: Илья Ефимов
1860г в исповедке
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Ефимов
Смерть
Неизвестно
1860г есть в исповедке