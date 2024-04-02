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Федосья Сидорова

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марья Ильина

Отец ребёнка: Илья Ефимов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Чихачев Алексей Ильин

Отец ребёнка: Илья Ефимов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.10.1863

Сын: Чихачев Савва Ильин

Отец ребёнка: Илья Ефимов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Феодор Казьмин, Параскева Карпова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокея Ильина

Отец ребёнка: Илья Ефимов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
1860г в исповедке
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Ефимов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
1860г есть в исповедке
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