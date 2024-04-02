Федосия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Астахова Наталия Яковлевна

Отец ребёнка: Чихачев Яков Алексеевич

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.?.1904

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Чихачев Яков Алексеевич

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Василий Петров Демин, девица Анна Алексеева Чихачева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чихачев Яков Алексеевич

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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