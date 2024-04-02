Федосия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Астахова Наталия Яковлевна
Отец ребёнка: Чихачев Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
28.?.1904
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Чихачев Яков Алексеевич
Восприемники Василий Петров Демин, девица Анна Алексеева Чихачева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно