Палий Мария Космова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Палий Андрей Макариев
Лотовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Палий Андрей Макариев
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Палий Андрей Макариев
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Палий Мокрина Андреевна
Отец ребёнка: Палий Андрей Макариев
Смерть
Неизвестно