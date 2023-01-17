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Палий Мария Космова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Палий Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Палий Андрей Макариев

Лотовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Палий Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Палий Андрей Макариев

Рождение ребёнка
1896

Сын: Палий Василий Андреевич

Отец ребёнка: Палий Андрей Макариев

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Палий Мокрина Андреевна

Отец ребёнка: Палий Андрей Макариев

Смерть
Неизвестно
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