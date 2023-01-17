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Палий Андрей Макариев

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Место рождения

Лотовка, Хмельницька область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Палий Макарий

Мать: не указана

Лотовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Палий Трофим Андреевич

Мать ребёнка: Палий Мария Космова

Лотовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Палий Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Палий Мария Космова

Рождение ребёнка
1896

Сын: Палий Василий Андреевич

Мать ребёнка: Палий Мария Космова

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Палий Мокрина Андреевна

Мать ребёнка: Палий Мария Космова

Смерть
Неизвестно
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