Палий Андрей Макариев
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Палий Макарий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Палий Мария Космова
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Палий Мария Космова
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Палий Мария Космова
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Палий Мокрина Андреевна
Мать ребёнка: Палий Мария Космова
Смерть
Неизвестно