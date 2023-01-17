Палий Трофим Андреевич
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Палий Андрей Макариев
Мать: Палий Мария Космова
Бракосочетание
Около 1905
Жена: Палий София Каленикова
София вышла замуж по любви в 15 лет (отказалась ждать до 16 лет). Трофим в ней души не чаял, любил. Всего за совместную жизнь родилось 12 детей. Выжили не все.
Рождение ребёнка
1906
Сын: Палий Афонасий Трофимович
Мать ребёнка: Палий София Каленикова
Рождение ребёнка
05.02.1910
Рождение ребёнка
21.01.1912
Сын: Палий Анастасий Трофимович
Мать ребёнка: Палий София Каленикова
Рождение ребёнка
30.09.1918
Рождение ребёнка
28.09.1924
Мать ребёнка: Палий София Каленикова
Рождение ребёнка
14.01.1927
Рождение ребёнка
04.12.1931
Смерть
1945