Палий Трофим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палий Трофим Андреевич

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Место рождения

Лотовка, Хмельницька область

Дата рождения

1886

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

1890 г.р.

Дети

1906 г.р.
Скрыто настройками приватности
1912 г.р.
Скрыто настройками приватности
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Палий Андрей Макариев

Мать: Палий Мария Космова

Лотовка, Хмельницька область
Бракосочетание
Около 1905

Жена: Палий София Каленикова

Лотовка, Хмельницька область
София вышла замуж по любви в 15 лет (отказалась ждать до 16 лет). Трофим в ней души не чаял, любил. Всего за совместную жизнь родилось 12 детей. Выжили не все.
Рождение ребёнка
1906

Сын: Палий Афонасий Трофимович

Мать ребёнка: Палий София Каленикова

Рождение ребёнка
05.02.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палий София Каленикова

Лотовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
21.01.1912

Сын: Палий Анастасий Трофимович

Мать ребёнка: Палий София Каленикова

Рождение ребёнка
30.09.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палий София Каленикова

Рождение ребёнка
28.09.1924

Сын: Палий Николай Трофимович

Мать ребёнка: Палий София Каленикова

Лотовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
14.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палий София Каленикова

Лотовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
04.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палий София Каленикова

Лотовка, Хмельницька область
Смерть
1945
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