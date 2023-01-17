Колесникова Ангелина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Ангелина Петровна

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Место рождения

Лебедин, Сумська область

Дата рождения

14.10.1910

Дата смерти

25.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

OC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1910

Отец: Колесник Петр Иванович

Мать: Разумова Пелагея Александровна

Лебедин, Сумська область
Рождение ребёнка
09.01.1931

Дочь: Хмеленко Валерия Афанасьевна

Отец ребёнка: Хмеленко Афанасий Трофимович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Хмеленко Лидочка Васильевна

Отец ребёнка: Череда Василий Александрович

Рождение ребёнка
?.05.1939

Дочь: Хмеленко Ларочка Васильевна

Отец ребёнка: Череда Василий Александрович

Рождение ребёнка
03.12.1943

Дочь: Хмеленко Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Череда Василий Александрович

Рождение ребёнка
16.03.1947

Сын: Череда Александр Васильевич

Отец ребёнка: Череда Василий Александрович

Угловское, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1950

Сын: Хмеленко Толик Васильевич

Отец ребёнка: Череда Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Череда Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмеленко Афанасий Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.1960
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