Колесникова Ангелина Петровна
Место рождения
Дата рождения14.10.1910
Дата смерти25.02.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1910
Рождение ребёнка
09.01.1931
Дочь: Хмеленко Валерия Афанасьевна
Отец ребёнка: Хмеленко Афанасий Трофимович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Хмеленко Лидочка Васильевна
Отец ребёнка: Череда Василий Александрович
Рождение ребёнка
?.05.1939
Дочь: Хмеленко Ларочка Васильевна
Отец ребёнка: Череда Василий Александрович
Рождение ребёнка
03.12.1943
Дочь: Хмеленко Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Череда Василий Александрович
Рождение ребёнка
16.03.1947
Сын: Череда Александр Васильевич
Отец ребёнка: Череда Василий Александрович
Угловское, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1950
Сын: Хмеленко Толик Васильевич
Отец ребёнка: Череда Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.1960