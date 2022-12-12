Череда Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения10.04.1901
Дата смерти03.09.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1901
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Хмеленко Лидочка Васильевна
Мать ребёнка: Колесникова Ангелина Петровна
Рождение ребёнка
?.05.1939
Дочь: Хмеленко Ларочка Васильевна
Мать ребёнка: Колесникова Ангелина Петровна
Рождение ребёнка
03.12.1943
Дочь: Хмеленко Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Колесникова Ангелина Петровна
Рождение ребёнка
16.03.1947
Сын: Череда Александр Васильевич
Мать ребёнка: Колесникова Ангелина Петровна
Угловское, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1950
Сын: Хмеленко Толик Васильевич
Мать ребёнка: Колесникова Ангелина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.1974