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Череда Василий Александрович

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Место рождения

Краснокутск, Харківська область

Дата рождения

10.04.1901

Дата смерти

03.09.1974

Пол

Мужской

Добавил:

OC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1901

Отец: Череда Александр Кондратьевич

Мать: Колесник Анна Ивановна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Хмеленко Лидочка Васильевна

Мать ребёнка: Колесникова Ангелина Петровна

Рождение ребёнка
?.05.1939

Дочь: Хмеленко Ларочка Васильевна

Мать ребёнка: Колесникова Ангелина Петровна

Рождение ребёнка
03.12.1943

Дочь: Хмеленко Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Колесникова Ангелина Петровна

Рождение ребёнка
16.03.1947

Сын: Череда Александр Васильевич

Мать ребёнка: Колесникова Ангелина Петровна

Угловское, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1950

Сын: Хмеленко Толик Васильевич

Мать ребёнка: Колесникова Ангелина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Ангелина Петровна

Смерть
03.09.1974
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