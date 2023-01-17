Колесник Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесник Петр Иванович

Колесник Петр Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1882 ст.

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

OC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1882 ст.

Отец: Колесник Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
09.09.1907 ст.

Жена: Разумова Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
28.02.1909

Дочь: Колесникова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Разумова Пелагея Александровна

Лебедин, Сумська область
Рождение ребёнка
14.10.1910

Дочь: Колесникова Ангелина Петровна

Мать ребёнка: Разумова Пелагея Александровна

Лебедин, Сумська область
Смерть
1938
Будилка, Сумська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close