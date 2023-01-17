Колесник Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1882 ст.
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1882 ст.
Отец: Колесник Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1907 ст.
Рождение ребёнка
28.02.1909
Дочь: Колесникова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Разумова Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
14.10.1910
Дочь: Колесникова Ангелина Петровна
Мать ребёнка: Разумова Пелагея Александровна
Смерть
1938
Будилка, Сумська область