Колесник Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870 ст.
Дочь: Колесник Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Лебедин, Сумська область
Рождение ребёнка
1870 или 1880 ст.
Дочь: Колесник Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
04.09.1882 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно