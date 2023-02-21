Колесник Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесник Иван

Колесник Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

OC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870 ст.

Дочь: Колесник Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Лебедин, Сумська область
Рождение ребёнка
1870 или 1880 ст.

Дочь: Колесник Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
04.09.1882 ст.

Сын: Колесник Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно