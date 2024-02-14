Рахимов Загретдин Шарафутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Загретдин Шарафутдинович

Место рождения

д.Сухой Изяк

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Рахимов Шарафутдин

Мать: Рахимова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Гайнисафа Загретдинович

Мать ребёнка: Рахимова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахитова (Рахимова) Латфикамал Загретдиновна

Мать ребёнка: Рахимова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахимова ?

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ахметова (Рахимова) Гайникамал Загретдиновна

Мать ребёнка: Рахимова ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Рахимов Сайфутдин Загретдинович

Мать ребёнка: Рахимова ?

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Хусаинова (Рахимова) Гильмижиган Загретдиновна

Мать ребёнка: Рахимова ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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