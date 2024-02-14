Рахимов Загретдин Шарафутдинович
Место рожденияд.Сухой Изяк
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Рахимов Шарафутдин
Мать: Рахимова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахимов Гайнисафа Загретдинович
Мать ребёнка: Рахимова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахитова (Рахимова) Латфикамал Загретдиновна
Мать ребёнка: Рахимова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рахимова ?
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ахметова (Рахимова) Гайникамал Загретдиновна
Мать ребёнка: Рахимова ?
Рождение ребёнка
1895
Сын: Рахимов Сайфутдин Загретдинович
Мать ребёнка: Рахимова ?
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Хусаинова (Рахимова) Гильмижиган Загретдиновна
Мать ребёнка: Рахимова ?
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь