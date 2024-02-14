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Рахимова ?

Место рождения

д.Сухой Изяк

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Рахимов Салахетдин Шарафутдинович

Отец ребёнка: Рахимов Шарафутдин

Рождение ребёнка
1861

Сын: Рахимов Фахри (Фахретдин) Шарафутдинович

Отец ребёнка: Рахимов Шарафутдин

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Зайнагабдинова (Рахимова) Шамсибану Шарафутдиновна

Отец ребёнка: Рахимов Шарафутдин

Рождение ребёнка
1870

Сын: Рахимов Загретдин Шарафутдинович

Отец ребёнка: Рахимов Шарафутдин

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Рахимова (Рахимова) Бибигайша (Гайша) 2 Жена Шарафутдиновна

Отец ребёнка: Рахимов Шарафутдин

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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