Рахимова ?
Место рожденияд.Сухой Изяк
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Рахимов Салахетдин Шарафутдинович
Отец ребёнка: Рахимов Шарафутдин
Рождение ребёнка
1861
Сын: Рахимов Фахри (Фахретдин) Шарафутдинович
Отец ребёнка: Рахимов Шарафутдин
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Зайнагабдинова (Рахимова) Шамсибану Шарафутдиновна
Отец ребёнка: Рахимов Шарафутдин
Рождение ребёнка
1870
Сын: Рахимов Загретдин Шарафутдинович
Отец ребёнка: Рахимов Шарафутдин
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Рахимова (Рахимова) Бибигайша (Гайша) 2 Жена Шарафутдиновна
Отец ребёнка: Рахимов Шарафутдин
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно