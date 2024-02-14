Вахитова (Рахимова) Латфикамал Загретдиновна
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рахимов Загретдин Шарафутдинович
Мать: Рахимова ?
Рождение ребёнка
31.12.1908
Дочь: Юсупова (Вахитова) Минниса Арслановна
Отец ребёнка: Вахитов Арслан
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Вахитова) Минникамал Арслановна
Отец ребёнка: Вахитов Арслан
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Салямова (Вахитова) Минсулу Арслановна
Отец ребёнка: Вахитов Арслан
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно