Рахимов Гайнисафа Загретдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Гайнисафа Загретдинович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахимов Загретдин Шарафутдинович

Мать: Рахимова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахимова ?

Смерть
Неизвестно

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