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Прасковья Лаврентьева

Место рождения

сельцо Бутово, Порецкий стан Старицкого уезда

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Лаврентий Иванов

Мать: Ирина Осипова

Место жительства
1734
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
30.01.1745 ст.

Муж: Пётр Степанов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1745 ст.

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Степанов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1748 ст.

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Степанов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Андрей Петров

Отец ребёнка: Пётр Степанов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ульяна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Степанов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1756

Сын: Антон Петров

Отец ребёнка: Пётр Степанов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Ермила Петров

Отец ребёнка: Пётр Степанов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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