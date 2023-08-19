Прасковья Лаврентьева
Место рождениясельцо Бутово, Порецкий стан Старицкого уезда
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Лаврентий Иванов
Мать: Ирина Осипова
Место жительства
1734
Бракосочетание
30.01.1745 ст.
Муж: Пётр Степанов
Рождение ребёнка
24.06.1745 ст.
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Степанов
Рождение ребёнка
08.05.1748 ст.
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Степанов
Рождение ребёнка
1750
Сын: Андрей Петров
Отец ребёнка: Пётр Степанов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ульяна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Степанов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Антон Петров
Отец ребёнка: Пётр Степанов
Рождение ребёнка
1759
Сын: Ермила Петров
Отец ребёнка: Пётр Степанов
Смерть
Неизвестно