Ирина Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

1744

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1684 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1710

Муж: Лаврентий Иванов

Рождение ребёнка
1718

Сын: Артемий Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Иванов

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Пелагея Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Иванов

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Прасковья Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Иванов

Смерть
1744
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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