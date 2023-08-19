Ирина Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смерти1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1710
Муж: Лаврентий Иванов
Рождение ребёнка
1718
Сын: Артемий Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Иванов
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Пелагея Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Иванов
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Прасковья Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Иванов
Смерть
1744
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд