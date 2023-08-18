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Пётр Степанов

Место рождения

Гольцово

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Степан Иванов

Мать: Ирина Иванова

Место жительства
1734
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
30.01.1745 ст.

Жена: Прасковья Лаврентьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1745 ст.

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Прасковья Лаврентьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1748 ст.

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Прасковья Лаврентьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Андрей Петров

Мать ребёнка: Прасковья Лаврентьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ульяна Петрова

Мать ребёнка: Прасковья Лаврентьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1756

Сын: Антон Петров

Мать ребёнка: Прасковья Лаврентьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Ермила Петров

Мать ребёнка: Прасковья Лаврентьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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