Пётр Степанов
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Степан Иванов
Мать: Ирина Иванова
Место жительства
1734
Бракосочетание
30.01.1745 ст.
Жена: Прасковья Лаврентьева
Рождение ребёнка
24.06.1745 ст.
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Прасковья Лаврентьева
Рождение ребёнка
08.05.1748 ст.
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Прасковья Лаврентьева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Андрей Петров
Мать ребёнка: Прасковья Лаврентьева
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ульяна Петрова
Мать ребёнка: Прасковья Лаврентьева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Антон Петров
Мать ребёнка: Прасковья Лаврентьева
Рождение ребёнка
1759
Сын: Ермила Петров
Мать ребёнка: Прасковья Лаврентьева
Смерть
Неизвестно