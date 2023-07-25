Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1720
Муж: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1721
Сын: Яков Степанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Прасковья Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Место жительства
1734
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно