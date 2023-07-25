Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1699 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1720

Муж: Степан Иванов

Рождение ребёнка
1721

Сын: Яков Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Прасковья Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Место жительства
1734
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно