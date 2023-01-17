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Целищев Илья Кондратьевич

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Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1805 г.р.

Мать

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832 ст.

Отец: Целищев Кондратий Иванович

Мать: - Наталья Петровна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1854 ст.

Дочь: Целищева Параскева Ильинична

Мать ребёнка: - Александра Никифоровна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1854 ст.

Сын: Целищев Василий Ильич

Мать ребёнка: - Александра Никифоровна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1858 ст.

Сын: Целищев Лаврентий Ильич

Мать ребёнка: - Александра Никифоровна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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