Целищев Илья Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832 ст.
Отец: Целищев Кондратий Иванович
Мать: - Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1854 ст.
Дочь: Целищева Параскева Ильинична
Мать ребёнка: - Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1854 ст.
Мать ребёнка: - Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1858 ст.
Мать ребёнка: - Александра Никифоровна
Смерть
Неизвестно