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- Александра Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
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Рождение
Вычислено 1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1854 ст.

Дочь: Целищева Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Целищев Илья Кондратьевич

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1854 ст.

Сын: Целищев Василий Ильич

Отец ребёнка: Целищев Илья Кондратьевич

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1858 ст.

Сын: Целищев Лаврентий Ильич

Отец ребёнка: Целищев Илья Кондратьевич

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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