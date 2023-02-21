- Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.
Дочь: Целищева Евфимия Кондратьевна
Отец ребёнка: Целищев Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Дочь: Целищева Татьяна Кондратьевна
Отец ребёнка: Целищев Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Сын: Целищев Илья Кондратьевич
Отец ребёнка: Целищев Кондратий Иванович
Смерть
Неизвестно