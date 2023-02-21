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- Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.

Дочь: Целищева Евфимия Кондратьевна

Отец ребёнка: Целищев Кондратий Иванович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.

Дочь: Целищева Татьяна Кондратьевна

Отец ребёнка: Целищев Кондратий Иванович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Сын: Целищев Илья Кондратьевич

Отец ребёнка: Целищев Кондратий Иванович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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