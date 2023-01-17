Мамутова (Агапова) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамутова (Агапова) Елена Павловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

06.05.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1867 г.р.

Мать

Вычислено 1872 г.р.

Муж

Вычислено 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1897 ст.

Отец: Агапов Павел Степанович

Мать: Агапова Евгения Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярскиe казаки Иосиф Стефанович Агапов и Екатерина Даниловна Елизарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-23 файл 18 номер 41
Рождение ребёнка
07.05.1916 ст.

Дочь: Агапова Фаина

Отец ребёнка: не указан

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Красноярской станицы Михаил Павлович Агапов и мешанка города Красного Яра Лидия Павловна Худякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-90 файл 35 номер 57
Бракосочетание
03.03.1917 ст.

Муж: Мамутов Василий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Крестьянин села Сеитовка Василий Иванович Мамутов - 34 года Невеста: казачка Красноярской станицы Елена Павловна Агапова - 19 лет Поручители: Красноярские мещане Федор Анастасьевич Чириков, ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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