Мамутова (Агапова) Елена Павловна
Место рождения
Дата рождения06.05.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.05.1897 ст.
Восприемники: Красноярскиe казаки Иосиф Стефанович Агапов и Екатерина Даниловна Елизарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-23 файл 18 номер 41
Рождение ребёнка
07.05.1916 ст.
Дочь: Агапова Фаина
Отец ребёнка: не указан
Восприемники: казак Красноярской станицы Михаил Павлович Агапов и мешанка города Красного Яра Лидия Павловна Худякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-90 файл 35 номер 57
Бракосочетание
03.03.1917 ст.
Жених: Крестьянин села Сеитовка Василий Иванович Мамутов - 34 года Невеста: казачка Красноярской станицы Елена Павловна Агапова - 19 лет Поручители: Красноярские мещане Федор Анастасьевич Чириков, ... Показать все
Смерть
Неизвестно