Агапова (Мохова) Евгения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Мохова) Евгения Алексеевна

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Место рождения

Разночиновка, Наримановский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Разночиновка, Наримановский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
30.08.1892 ст.

Муж: Агапов Павел Степанович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский казак Павел Степанович Агапов - 24 года Невеста: Села Разночиновка крестьянка девица Евгения Алексеевна Мохова - 18 лет Поручители: Красноярские казаки Дмитрий Александрович Ели... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1893 ст.

Дочь: Никешина Агриппина Павловна

Отец ребёнка: Агапов Павел Степанович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские казаки Михаил Степанович Агапов и Наталья Григорьевна Елизарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-11 файл 37 номер 72
Рождение ребёнка
23.02.1895 ст.

Дочь: Агапова Лидия Павловна

Отец ребёнка: Агапов Павел Степанович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Михаил Иванович Никитин и Красноярская казачка Ульяна Яковлевна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-16 файл 17 номер 27
Рождение ребёнка
06.05.1897 ст.

Дочь: Мамутова Елена Павловна

Отец ребёнка: Агапов Павел Степанович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярскиe казаки Иосиф Стефанович Агапов и Екатерина Даниловна Елизарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-23 файл 18 номер 41
Рождение ребёнка
14.11.1900 ст.

Сын: Агапов Николай Павлович

Отец ребёнка: Агапов Павел Степанович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские казаки Алексей Иванович Бородин и Елена Даниловна Елизарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-32 файл 63 номер 143
Смерть
Неизвестно
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