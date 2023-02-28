Агапова (Мохова) Евгения Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.08.1892 ст.
Жених: Красноярский казак Павел Степанович Агапов - 24 года Невеста: Села Разночиновка крестьянка девица Евгения Алексеевна Мохова - 18 лет Поручители: Красноярские казаки Дмитрий Александрович Ели... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1893 ст.
Дочь: Никешина Агриппина Павловна
Отец ребёнка: Агапов Павел Степанович
Восприемники: Красноярские казаки Михаил Степанович Агапов и Наталья Григорьевна Елизарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-11 файл 37 номер 72
Рождение ребёнка
23.02.1895 ст.
Дочь: Агапова Лидия Павловна
Отец ребёнка: Агапов Павел Степанович
Восприемники: Красноярский мещанин Михаил Иванович Никитин и Красноярская казачка Ульяна Яковлевна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-16 файл 17 номер 27
Рождение ребёнка
06.05.1897 ст.
Дочь: Мамутова Елена Павловна
Отец ребёнка: Агапов Павел Степанович
Восприемники: Красноярскиe казаки Иосиф Стефанович Агапов и Екатерина Даниловна Елизарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-23 файл 18 номер 41
Рождение ребёнка
14.11.1900 ст.
Отец ребёнка: Агапов Павел Степанович
Восприемники: Красноярские казаки Алексей Иванович Бородин и Елена Даниловна Елизарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-32 файл 63 номер 143
Смерть
Неизвестно